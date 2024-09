Grave incidente sull’A1 | tre feriti una 62enne in codice rosso

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 1 settembre 2024) Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 05:42, si è verificato unstradale sull’autostrada A1, in direzione nord, al chilometro 323. A seguito della segnalazione, il 118 della ASL TSE è intervenuto prontamente sul luogo dell’evento. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che l’abbia coinvolto tre persone. Una donna di 62 anni ha riportato ferite tali da richiedere il trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi, in, a bordo di un’ambulanza infermierizzata della Misericordia della Valdambra. Un uomo di 66 anni e una minore sono stati invece trasportati, ingiallo, al pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia a bordo di un’ambulanza della Misericordia di Castelfranco. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e stabilire le dinamiche dell’accaduto.