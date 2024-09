Afd a valanga Ecco i risultati regionali che metteranno di nuovo in crisi Scholz dopo le europee

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 1 settembre 2024) Non arrivano buone notizie per la coalizione al governo in Germania dalla Turingia e dalla Sassonia. Nelle elezioni dei due stati federali l'AfD ha ottenuto moltissimi voti da parte degli elettori. È il primo partito in Turingia, almeno secondo i primi exit poll diffusi dalla rete televisiva statale Zdf, con il 33,5 per cento. E in Sassonia sì gioca il primo posto con la CDU, con oltre il 30 per cento delle preferenze. La Turingia è il primo stato federale che potrebbe esprimere un presidente dell'ultradestra. In Sassonia l'AfD ha rivendicato la vittoria e la partecipazione al governo dello stato. Molto difficile che ciò possa accadere. La Cdu aveva escluso possibili alleanze con il partito di estrema destra nei giorni precedenti il voto e aufficiali inizierà a ragionare sui possibili alleanze.