Adele annuncia | Ho dieci show in programma dopo non mi vedrete per un pò

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 settembre 2024)ha condiviso cattive notizie con i suoi fan, durante l’ultimo deilive che si sono tenuti a Monaco di Baviera, in Germania., la rivelazione sul palco di Monaco di Baviera La cantante che si è esibita dal 2 al 31 agosto all’Open Air Arena – Messe München costruita appositamente per ospitare i suoi concerti, ha rivelato che sta pianificando uno stop di una durata indefinita dalla musica, aggiungendo che inizierà molto presto. Nella serata finale tenutasi ieri, la voce di Easy On Me dal palco della venue tedesca rivolgendosi alla platea hato:“Hoconcerti da fare, manon ci vedremo per un lungo periodoVi terrò nel mio cuore” La 36enne era tornata sulle scene con 30, quarto album pubblicato nel 2021 a distanza di sei anni da 25.