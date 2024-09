WWE | Rivelato l’opener di Bash in Berlin durante il Countdown Show i dettagli

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 31 agosto 2024)la seconda parte ditoin, il pre-di due ore precedente all’ormai imminente PLE, Michael Cole hache Cody Rhodes vs Kevin Owens, con in palio l’Undisputed WWE Universal Title, saràdell’evento che inizierà alle 19 italiane alla Uber Arena della capitale tedesca. E’ dunque sempre più probabile che sia Randy Orton vs GUNTHER, con in palio l’altro titolo del mondo, il World Heavweight Title, a chiudere l’evento, regalando al padrone di casa il primo main event in un PLE del main roster WWE.