VIDEO Luna Rossa travolge INEOS Britannia | Bein Ainslie tramortito terza vittoria in Louis Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024)ha sconfittoe ha conquistato laconsecutiva nellaCup, il torneo che decreterà chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca. Il sodalizio italiano ha annichilito la compagine britannica, dopo che in precedenza aveva battuto con margine anche American Magic in maniera perentoria, e si è così issato al comando solitario della classifica generale del round robin. James Spithill e compagni sono stati impeccabili nelle acque di Barcellona, surclassando la compagine guidata dal timoniere Benin maniera schiacciante.