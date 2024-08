Vannacci per me folla alla Versiliana pochi da La Russa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roberto, con due foto su Fb, mette a confronto l'affluenzaper il suo intervento una settimana fa e quella per l'intervista al presidente del Senato Ignazio Laandata in scena ieri, sempre al festival di Marina di Pietrasanta. "Desolazioneieri 30 agosto per il presidente del Senato Ignazio Lae il suo intervistatore Alessandro Sallusti. Circa 120 persone contate (era presente anche Donzelli che ha mobilitato tutto il partito)", scrive il generale pubblicando un'immagine della platea, affiancata a destra da un'altra fotografia scattata invece quando sul palco c'era lui: "Il confronto con la serata didello scorso 24 agosto che ha radunato 1000 persone, di cui molte rimaste in piedi, non è neanche possibile".