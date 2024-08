Tennistavolo va alla Cina anche il terzo titolo assegnato alle Paralmpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

Dopo i primi due titoli conquistati ieri nei tornei di doppio femminile WD14 e WD5, il tennistavolo delle Paralimpiadi di Parigi 2024 va. La medaglia d'oro ed il titolo paralimpico vanno infatti ai cinesi Cao Ningning / Feng Panfeng, che superano in finale i tedeschi Valentin Baus / Thomas Schmidberger, sconfitti con il netto score di 3-0 (11-9, 11-5, 11-5), maturato in 25 minuti. Le medaglie di bronzo vanno ai thailandesi Wanchai Chaiwut / Yuttajak Glinbun, sconfitti dai cinesi in semifinale per 3-2 (8-11, 11-7. 11-6, 6-11, 11-9), ed ai turchi Abdullah Ozturk / Nesim Turan, battuti dai teutonici nel penultimo atto per 3-2 (11-7, 6-11, 13-11, 2-11, 11-3).