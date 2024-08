Rivoluzione Fonseca all’Olimpico? Possibile esclusione di Leao e Theo Hernandez contro la Lazio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) La personalità e il coraggio a Paulonon mancano. E l’aria di Roma dà l’idea di stimolare ulteriormente la sua predisposizione alle scelte forti visto che nella Capitale sponda giallorossa il portoghese mise in discussione la centralità di due capitani: Alessandro Florenzi (oggi al Milan, ma indisponibile) ed Edin Dzeko. Staserain occasione del matchla(ore 20:45)sta pensando a due esclusioni eccellenti: Rafa. Con loro probabile partenza dalla panchina anche per Davide Calabria. Ma se nel caso del capitano rossonero si tratta di un semplice ballottaggio con Emerson Royal, il discorso per i due leader tecnici appare ovviamente diverso.sono i due calciatori più forti in rosa e a Parma, dove tutta la squadra ha deluso, non sono riusciti a mettersi in luce.