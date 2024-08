Putin va in visita in Mongolia paese che riconosce il Tribunale dell’Aja | l’Ucraina chiede di arrestarlo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 31 agosto 2024) “Arrestate Vladimir”.prova a sollecitare l’arresto del presidente della Russiando alladi far scattare le manette ai polsi del leader del Cremlino, atteso innelasiatico il 3 settembre. Kiev si muove nel rispetto del mandato di arresto internazionale spiccato dalla Corte penale internazionale nel marzo del 2023: “spera che il governo dellasia consapevole del fatto che Vladimirè un criminale di guerra”, ha affermato il ministero degli Esteri di Kiev in una nota.in: la sfida del Cremlino alla comunità internazionale “Invitiamo le autorità mongole a eseguire il mandato di arresto internazionale vincolante” nei confronti di, accusato dalla Cpi per la ”deportazione illegale” di bambini ucraini, prosegue la nota.