Pensioni la decisione ufficiale dell’Inps | chi perde l’assegno

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 31 agosto 2024) Arriva la strettasulle pensione. Laè definitiva e riguarda molti italiani. Qualcuno di loro rischia seriamente direstico se non rispetterà le regole imposte dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. (Continua) Leggi anche:, brutte notizie per l’importo medio del: cos’è cambiato Leggi anche: Reddito di cittadinanza, i dati del rapporto Inps: il commento di Orlando, arriva la strettaSta per arrivare una nuova stretta sulle. A settembre inizieranno nuovamente i controlli dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per accertare l’esistenza in vita dei percettori. Tantissimi italiani, dunque, rischiano dire la propria pensione se non rispetteranno le regole imposte dall’Inps. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 20 settembre 2024.