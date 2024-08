Marcell Jacobs critico dopo il Golden Gala | Una giornata del cavolo ho sentito i bicipiti duri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Sperava di fare sicuramente meglionei 100 metri del. La tappa italiana della Diamond League, massimo circuito internazionale itinerante dell’atletica leggera, era occasione anche per i gioielli del movimento tricolore di mettersi in mostra. Il campione olimpico di Tokyo, quinto nella rassegna a Cinque Cerchi di quest’anno, si è però presentato un po’ scarico e non al meglio. La partenza dai blocchi è stata letargica e la progressione non esaltante.ha anche deciso di rialzarsi agli 80 metri per non avere delle ripercussioni fisiche, chiudendo con un modesto 10.20. “Olimpico sempre magnifico, il tifo incredibile. Unadel ‘’: quando mi sono svegliato ho subitolano., non ho gestito il riscaldamento come volevo.