LIVE MotoGP GP Aragon 2024 in DIRETTA | alle 15 00 la Sprint Race Bagnaia cerca di difendersi Marquez favorito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA 14.29 Gerarchie che sembrano davvero solide per questo weekend, con Marcche appare l’unico e indiscutibileper quello mostrato ieri nelle prove libere e oggi in qualifica, nella quale ha inflitto distacchi biblici a tutta la concorrenza. 14.25 Ben ritrovati amici di OA Sport alladelladel Gran Premio di, dodicesimo appuntamento del Motomondiale. 11.36 Appuntamento15.00 per laconunicoa caccia del podio. Grazie per averci seguito e a più tardi. Un saluto sportivo. 11.34 66ma pole in carriera per. 11.33 Per, visto come era andato il fine settimana, è arrivata una preziosissima prima fila.