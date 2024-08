LIVE – Louis Vuitton Cup 2024 sabato 31 agosto | Luna Rossa contro American Magic e Ineos DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Nuova giornata di regate a Barcellona, sede dellaCup, torneo di selezione del Challenger che sfiderà New Zealand nel Match di America’s Cup. Dopo le regate cancellate di ieri, tra cui il match tra, il programma di31è ricchissimo. Si parte alle 14:08 proprio con la sfida annullata di ieri a causa del vento troppo debole.Prada Pirelli sarà quindi in acqua due volte: primae poiBritannia (alle 16:24). Negli altri match race (sei in tutto): New Zealand-Orient Express, Alinghi-, Orient Express-e Alinghi-New Zealand. La novità è legata proprio ai Kiwi, che ha ultimato le riparazioni dopo l’incidente con la gru.