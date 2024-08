L’avversario Mister Gallo | Parola d’ordine continuità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Chiede ai suoi la stessa idea di gioco messa in campo nel debutto vincente contro il Milan Futuro, ma anche la stessa cattiveria agonistica. Fabiovuole subito togliersi dalla testa e togliere dalla testa dei suoi la scorsa stagione. E per farlo una partenza a razzo sarebbe l’ideale. La sua Virtus Entella riparte in viaggio proprio nel luogo, il ’Romeo Neri’, in cui la scorsa stagione aveva chiuso una stagione notevolemente al di sotto delle aspettative. "Stiamo cercando di cancellare la scorsa stagione – dice alla vigilia del confronto con il Rimini il tecnico dei liguri – Non per quello che ha dato sotto l’aspetto morale e delle preoccupazioni, ma perché questo è un nuovo inizio con nuovi calciatori e un nuovo modo di giocare. A me interessa riuscire a fare il massimo per portare a casa punti, il passato è passato.