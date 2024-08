La Sampdoria non esce dal tunnel | altro stop con il Bari Uno dell’Inter in campo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) Lacontinua a faticare in questo avvio di stagione in Serie B, collezionando unpareggio a reti inviolate contro ilnella quarta giornata di campionato. InunoPARI – La, che ambisce alla promozione in Serie A, ha fin qui raccolto solo due punti, un bottino decisamente al di sotto delle aspettative per un club con ambizioni così alte. L’avvio di stagione lento e deludente ha portato all’esonero di Andrea Pirlo, il cui progetto tattico non è riuscito a imprimere il cambio di passo necessario. Al suo posto, la dirigenza ha scelto Andrea Sottil, nella speranza di dare una scossa alla squadra. Ciò nonostante, l’impatto del nuovo allenatore non è stato immediato: laè apparsa ancora una volta priva di idee e incapace di trovare la via del gol.