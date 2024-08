Finalmente torna in gara il cinema italiano con Campo di battaglia il film di Gianni Amelio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024)inilcon “di”, ildi, ambientato nel 1918, anno conclusivo della prima guerra mondiale. Il regista in un gioco ad intrecci, mette in scena personaggi forti e sicuramente indimenticabili., grande conoscitore dell'animo umano, anche questa volta non si risparmia nel mostrare la drammaticità della vita e della morte, divisa tra le atrocità del conflitto , il massacro dei soldati e la spagnola un'epidemia che uccise migliaia di persone. Come interlocutori sceglie attori giovani, ma di grande rilievo, partendo da Alessandro Borghi, nel suo ruolo migliore. La storia ci porta indietro nel tempo, quando i soldati feriti arrivano nell'ospedale da, dove se sopravvivevano dopo le amputazioni, erano rispediti a casa come invalidi, altrimentivano a combattere.