F1 GP Italia Monza griglia di partenza | risultati qualifiche pole Norris

(Di sabato 31 agosto 2024) Il sedicesimo appuntamento con il Mondiale di F1 è quello con il Gran Premio d’: ecco idellee ladicompleta. La McLaren non fa prigionieri ed è ancora dominante anche sulla pista di, con Landoche conquista un’altraposition, questa volta davanti al compagno di scuderia Oscar Piastri. In seconda fila George Russell e Charles Leclerc, seguiti da Sainz e Hamilton. Soltanto la quarta fila per le due Red Bull. Q3 – Due tentativi per i primi dieci e già dopo il primo la situazione pare abbastanza delineata: le due McLaren davanti, poi le due Mercedes, le due Ferrari e incredibilmente in settima e ottava posizione le due Red Bull di Perez e Verstappen. La situazione varia poco con i secondi tentativi: l’unico che piazza la zampata è George Russell, che riesce allo scadere a superare le due Ferrari di Leclerc e Sainz.