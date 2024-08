De Rossi abbiamo alzato il livello della Roma

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 31 agosto 2024) AGI - "Per mefatto un mercato migliore dell'Inter ma loro partono da unpiù alto. Penso che la direzione intrapresa da questa squadra è quella che, nel giro di due mercati, ci porterà a lavorare come l'Inter: mettere due pezzetti e rimanere fortissimi. La squadra entro poco tempo, se continueremo a lavorare così, la vedo a lottare per lo scudetto". Queste le parole dell'allenatore, Daniele De, alla vigiliasfida contro la Juventus, a proposito del mercato appena concluso. "Il bilancio del mercato è positivo, sono contento - ha proseguito il tecnico giallorosso -. Siamo inciampati in una cosa che non potevamo prevedere nel completamentodifesa ma adesso ci metteremo mano. Però penso cheildi questa squadra; sono arrivati giocatori importanti e sono molto contento.