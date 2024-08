Cosa significa l’apparizione della Grande Aquila ne Gli Anelli del Potere 2 e come prepara la stagione 3

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 31 agosto 2024) Le Grandi Aquile fanno la loro apparizione in Il Signore degli: Glidel, avviando una serie di eventi alquanto confusi. Questi maestosi uccelli sono già familiari ai fan de Il Signore degli, poiché hanno aiutato Gandalf ne Lo Hobbit, La Compagnia dell’Anello e Il Ritorno del Re. Ora, Glidelesplora altri aspetti del coinvolgimento delle Grandi Aquile nel legendarium di Tolkien, in particolare riguardo aldeclino di Númenor.delle Grandi Aquile nella2 di GlidelNell’episodio 3secondadi Glidel, l’incoronazioneRegina Míriel non vaprevisto. Dopo le gravi perdite subite da Númenor combattendo nelle Terre del SudTerra di Mezzo, il popolo si è infuriato con la loro regina.