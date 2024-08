CdS – Afena-Gyan dalla Roma con Mourinho alla Juve Next Gen

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 31 agosto 2024) 2024-08-31 13:30:34 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Tanti movimenti di mercato nelle ultime ore anche per lantusGen. L’ultimo volto nuovo per la squadra allenata da Montero è Felix. L’ex attaccante dellaarriva in prestitoCremonese ed è stato ufficializzato proprio negli ultimi minuti prima della chiusura ufficiale dei trasferimenti estivi.Gen Classe 2003,ha segnato conin panchina 2 gol in 22 presenze con la maglia della, con cui aveva segnato diverse reti anche nel settore giovanile prima del debutto e poi del trasferimentoCremonese, con cui aveva messo a segno 3 reti in 36 partite. Ora per lui una nuova esperienza con lantusGen.