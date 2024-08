Calciomercato ultima giornata | ufficiale lo scambio Abraham-Saelemaekers Osimhen resta al Napoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Milano, 31 agosto 2024 – È stata un’della sessione estiva diricca sì di colpi last minute ma anche di affari che sono saltati sulla linea del traguardo. Lasi è aperta con la chiusura del doppiotra Milan e Roma, che ha portato Tammyin rossonero e Alexisalla corte di mister Daniele De Rossi: a dare l’impulso decisivo per arrivare alla fumata bianca definitiva è stata decisione di Milan e Roma di cambiare la formula della trattativa: viste le differenti valutazioni date ai calciatori, i due club hanno infatti deciso di impostare l’affare sulla base di un doppio prestito secco (oneroso nel caso di, per cui il Milan ha versato poco più di un milione).