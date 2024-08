Benevento parte anche un centrocampista

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSe quello di Benedetti è stato il colpo in uscita last minute il successivo in ordine di tempo può essere considerato un colpo last second di Marcello Carli che ha ceduto in prestito alla Recanatese in serie D ilVincenzo Alfieri. Per il giovane giallorosso si tratta di un ritorno alle origini perché ha già militato in questa società nel 2022-23. Alla Recanatese si sono fatti le ossaaltri due prodotti della cantera del, Prisco e Veltri ritornati da luglio alla base. Questo il comunicato della società giallorossa: “IlCalcio comunica che in data odierna il calciatore Vincenzo Alfieri, classe 2002, è stato trasferito alla Recanatese a titolo temporaneo”. L'articolounproviene da Anteprima24.it.