Apriamo quando lo decide il mare La trattoria marchigiana dove si mangia solo se si pesca

(Di sabato 31 agosto 2024) “Oggi itori non hanno preso nulla, non. Possiamo risentirci domani, confidiamo nel meteo”. Che non eravamo davanti al solito ristorante l’avevamo capito già in fase di prenotazione. Il giorno successivo riproviamo e siamo baciati dalla fortuna. L’entrata è sul retro, accediamo al locale da un giardino casalingo, l’unica sala è come un salotto di casa: unaa di cappelli, libri, foto d’epoca, candele consumate dal tempo. Cento per cento Adriatico È il regno dell’energica Maria Tena, 90 anni, e la figlia Domenica, alle porte di Fano. L’accoglienza è gentile e calorosa, non mancano nemmeno domande insolite in fase di ordinazione, ritroviamo calore e un percorso genuino e diretto. Partiamo con pane cotto nelle foglie del castagno e un giro d’olio, poi una polentina cosparsa di vongole, canocchie e calatti.