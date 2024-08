Anche la Svizzera sta pensando di rinunciare alla neutralità Di questi tempi meglio armarsi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Indi guerra (Ucraina, Gaza e 57 altri fronti attivi nel mondo) mentre domina incontrastato quel potente complesso militare-industriale di cui per primo parlò Ike Eisenhower – un generale –il concetto divacilla. Quando si parla di, in termini militari e geopolitici, si pensa. La Confederazione elvetica è il paese che tutti comunemente associamo, nel cuore dell’Europa, non facente parte della Nato, allo status di nazione non combattente che in caso di guerra rimane neutrale. Eppure, ecco la notizia clamorosa, spiegabile solo con la narrativa bellicista imperante in Occidente:lastadi gettare la spugna.schierarsi.