Agatha All Along | i teaser rivelano un primo sguardo ai cattivi Salem’s Seven

(Di sabato 31 agosto 2024)All: iunaiI Marvel Studios hanno condiviso sui social media due nuovipromozionali diAllche, oltre a riportarci a Westview per un piccolo viaggio nella memoria di WandaVision, ci danno uninquietanteai. Questimutaforma erano i figli di Nicholas Scratch (quindi nipoti di). Erano esseri umani dotati di poteri magici che avevano la capacità di trasformarsi in creature ibride/demoniache animali. Non sappiamo se la serie Disney+ introdurrà lo stesso gruppo di personaggi, ma nei fumetti la squadra era composta da Vertigo, Brutacus, Gazelle, Hydron, Reptilla, Thornn e Vakume.