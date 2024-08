WWE | La Bloodline torna protagonista settimana prossima a Smackdown la card aggiornata

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 30 agosto 2024) La WWE sta trasmettendo la puntata diin quel di Berlino. Lo show, che andrà in onda a breve (in differita) su DMAX per noi fan italiani, ha visto l’annuncio di due match per la puntata di, la prima dopo Bash in Berlin e l’ultima su FOX prima del ritorno su USA Network del 13 settembre. La, assente stanotte, sfiderà infatti gli Street Profits ed i DIY in un Triple Threat Match con Tanga Loa e Tama Tonga a rappresentare la stable di Sikoa. Ma non solo, visto che Giovanni Vinci effettuerà il suo ritorno/nuovo debutto, combattendo per la prima volta dopo che Ludwig Kaiser lo cacciò dall’Imperium e dopo il draft a. Molto probabile che altri incontri siano resi ufficiali dopo il PLE di domani e come sempre saremo qui pronti ad aggiornarvi non appena possibile.