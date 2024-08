Ucraina Borrell | Apriremo un centro di difesa Ue a Kiev E addestreremo altri 15mila soldati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Josepha raggiunto l’obiettivo. “Oggi discuteremo la possibilità di aprire una cellula aper aumentare il nostro coordinamento con le forze armate ucraine”, aveva detto in mattinata l’Alto rappresentante della politica estera Ue aprendo il Consiglio informale dei ministri dellaa Bruxelles. Nel pomeriggio, nella conferenza stampa al termine del vertice, ha annunciato: “Dobbiamo integrare lanella nostra base industriale, c’è molto da imparare dalla capacità degli ucraini di aumentare la loro innovazione nel campo della, ed è per questo che abbiamo deciso di aprire un ufficio per l’innovazione delladell’Unione europea a, insieme alla Commissione. Sarà aperto a breve, forse a settembre”.