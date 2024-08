The Fantastic Four | First Steps nuove foto dal set anticipano la Fantasticar

Leggi tutta la notizia su cinefilos

La produzione de The Fantastic Four è in corso nel Regno Unito e i paparazzi possono avvicinarsi solo in base alla qualità dello zoom dei loro droni! In quest'ultima serie di immagini, vediamo una folla di comparse che applaude mentre l'astronave decolla. Anche se non è presente fisicamente, il fotografo l'ha sentita nominare e gli attori sono stati nuovamente invitati ad applaudire quando è atterrata. È interessante notare che Reed Richards (Pedro Pascal) e Sue Storm (Vanessa Kirby) stavano osservando da lontano (e in effetti sembrano proprio loro). Forse la folla sta festeggiando La Cosa (Ebon Moss-Bachrach), dato che spesso pilota la nave della squadra nei fumetti.