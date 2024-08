Terribile da brividi Sharon Verzeni cosa hanno trovato a casa di Moussa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) “Alla base di questo omicidio c’è la casualità, chiunque poteva essere ucciso. Dobbiamo investigare sui giorni precedenti all’omicidio, per capireha fatto scattare il click per questo impulso”. Sono le parole all’Adnkronos della criminologa Flaminia Bolzan, sull’omicidio di, la donna uccisa dal 31enneSangare, fermato oggi. “L’uomo è comunque uscito dicon un coltello, quindi l’ideazione, la volontà di fare male c’era già. Quello che mancava era la scelta vittimologica. Poteva essere davvero chiunque”. Anche perché, ricorda Bolzan, “fra la vittima e il suo omicida non sembrano esserci legami di qualsiasi sorta, per questo occorre una perizia psichiatrica e un lungo interrogatorio”.