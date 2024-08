Sharon Verzeni | uccisa a caso

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 30 agosto 2024) L'assassino diha finalmente un nome. Dopo un mese di indagini intense, gli inquirenti hanno arrestato l'uomo che, senza un motivo, ha messo brutalmente fine alla vita della giovane donna di Terno d’Isola. Moussa Sangare, un 31enne di origini ivoriane, nato a Milano e residente a Suisio, a pochi chilometri dal luogo dell'omicidio, è in stato di fermo: “Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l'ho vista e l'ho," ha confessato l'uomo, lasciando gli investigatori increduli di fronte a una spiegazione così semplice e allo stesso tempo così terribile. Sangare, disoccupato e indagato per maltrattamenti in famiglia, quella sera aveva tentato di accoltellare due ragazzi prima died era uscito di casa con 4 coltelli. Ma quello che più colpisce è l'assenza di un vero movente.