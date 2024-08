Scudo Anti-Sanzioni | In Arrivo dal 1 Settembre con Multe Ridotte – Ecco Come Funziona

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma - A partire dal 1°2024, entra in vigore lo, una novità introdotta dal decreto legislativo n. 87/2024 in attuazione della delega fiscale (legge 111/2023). Questo provvedimento mira a depenalizzare alcune violazioni tributarie commesse dai contribuenti a seguito di interpretazioni errate delle norme fiscali rispetto alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate (AdE). Le, in tali casi, saranno quindi più leggere, a condizione che i contribuenti presentino una dichiarazione integrativa entro 60 giorni dalla pubblicazione dei chiarimenti ufficiali da parte dell’AdE. Che Cos’è loLoprevede una depenalizzazione per le violazioni tributarie che derivano da interpretazioni non conformi alle direttive ufficiali dell'Agenzia delle Entrate.