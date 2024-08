Scholz-Macron attenti a quei due Governi in bilico ma impongono veti all' Italia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 30 agosto 2024) Manfred Weber, nella sua discesa romana, ha svelato quello che tutti sapevano: la formazione dell'Ursula bis è passato daidi Francia e Germania a Meloni e conservatori. «Fuori dai giochi dopo idi. Giusto aiutarla ma diventi europeista» ha dichiarato ieri nell'incontro a porte chiuse con Fitto, Meloni e Tajani. Era chiaro come il sole che, nonostante il voto espresso dai cittadini europei, il pallino a Bruxelles ce l'hanno sempre in mano popolari, socialisti e liberali. Per questo non ci poteva essere alcuno spazio per Meloni e conservatori. Senza contare che lo spostamento di Salvini verso il nuovo gruppo guidato da Orban (fuoriuscito da Ecr) ha rappresentato un altro elemento che non è piaciuto ai sostenitori della maggioranza Ursula.