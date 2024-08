Recanatese sul mercato È caccia ai rinforzi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) La squadra ci sta dando dentro di brutto in questi giorni dove, volenti o nolenti, si deve esclusivamente restare concentrati sugli allenamenti. Di conseguenza Filippi ha pensato bene di mettere sotto torchio la truppa per poi focalizzare l’attenzione sugli aspetti tecnici e presentarsi al meglio in vista del debutto, tra dieci giorni in casa, contro una Fermana che si sta, pian piano rafforzando. Nel frattempo ieri Cianni ha raggiunto Milano dove si stanno vivendo le ultime frenetiche ore di. Chiusa positivamente la trattativa con la Vis Pesaro per l’approdo in giallorosso di Francesco Paolo Cusumano si seguono diverse piste cercando sempre di rispettare la duplice esigenza di rimanere in linea con il budget predisposto e di trovare i profili giusti con quelle caratteristiche indicate dall’allenatore.