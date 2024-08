Pedro Sanchez e l' immigrazione così ci immunizziamo | la frase che farà sbiancare la sinistra | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il premier spagnoloha concluso il suo tour di tre giorni nelle nazioni dell'Africa occidentale, mirato a rafforzare la cooperazione nel controllo dell'irregolare dalla regione verso le Isole Canarie in Spagna, con un incontro con il presidente del Senegal a Dakar. I due hanno tenuto una conferenza stampa congiunta, durante la quale il primo ministro spagnolo ha ribadito il suo sostegno per la migrazione regolare tra i due paesi. "La contrattazione dei lavoratori nei paesi d'origine, la migrazione ordinata, convengono a tutti. Ci immunizza contro chi fa dell'irregolare un business, come le mafie, e rispetto a quanti la utilizzano come una scusa per diffondere l'odio e la xenofobia nelle nostre società", ha detto