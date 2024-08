Paullese primo tratto percorribile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo anni di lavori, lariqualificata è finalmente, per ora solo neltra Paullo e Zelo Buon Persico, in direzione di Crema. A breve si procederà ad aprire anche le corsie verso Milano, sempre all’altezza di Paullo. I lavori proseguiranno, invece, nel restante comparto interessato dal restyling, nel territorio di Settala, dal chilometro 10 fino all’intersezione con la Cerca. Sono queste le novità che riguardano la ex Statale 415, dove nel pomeriggio di ieri si è tenuto un sopralluogo a cura della Città Metropolitana di Milano, col responsabile dell’area tecnica Gabriele Olivari e la consigliera delegata alle infrastrutture Daniela Caputo (in foto). La coppia ha di fatto tenuto a battesimo la rimessa in funzione dell’arteria, in direzione Sud.