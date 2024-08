Paralimpiadi 2024 Dedaj a un centimetro dal bronzo nel lungo T11 | Mi sono migliorata con il nuovo record italiano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 30 agosto 2024) Parigi, 30 agosto– Inizia ufficialmente l’avventura della Para atletica italiana ai Giochi di Parigi. È Arjolal’azzurra incaricata di rompere il ghiaccio allo Stade de France, con la finale del salto inT11 che la vede classificarsi al quarto posto ad appena undal terzo gradino del podio. Grande prestazione della portacolori dell’Italia, che sotto la guida di Alessandro Galbiati migliora il proprio primatocon una misura da 4,75 ottenuta all’ultimo tentativo: “entrata in gara molto serena, non mifatta prendere dall’ansia e per questosoddisfatta e ringrazio me stessa per l’opportunità che midata. Migliorarsi all’ultimo salto di 20cm mi rende molto orgogliosa perché significa che la qualità c’è anche se non è sempre facile sapersi esprimere nel modo giusto al momento giusto.