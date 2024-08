‘Monteruscello Fest’ sul palco anche Gigi Finizio e Franco Ricciardi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutiTutto pronto per il Monteruscello Fest che si terrà in piazza Agro City a Pozzuoli (nel quartiere di Monterusciello) il 9 e 10 settembre prossimo. Dopo il successo delle prime due edizioni che hanno segnato il tutto esaurito, c’è grande attesa in cittàquest’anno. L’evento, nato con l’intento di valorizzare un quartiere stanco di essere definito periferia, è diventato un punto di riferimento per il territorio. Grandi artisti sulper l’edizione 2024, a cominciare da. Ma ci saranno tantissimi nomi di grido, come gli Arteteca, I Ditelo Voi, i Qui Si sona, il DjSoriani, la madrina di sempre Fatima Trotta che quest’anno sarà accompagnata nella conduzione da Gianni Simioli, gli effetti speciali di Luca Toscano.