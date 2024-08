Meteo weekend tempo in prevalenza stabile e soleggiato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 30 agosto 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, Un’area depressionaria si sta spostando dai Balcani verso il Mar Nero e al suo posto sul Mediterraneo è in fase si rimonta un promontorio anticiclonico in risalita dall’Europa sudoccidentale. Fino a venerdì, tuttavia, un residuo afflusso di correnti settentrionali richiamate dalla depressione balcanica provocherà ancora un po’ di variabilità sui rilievi dell’estremo Sud Italia, mentre altrove ilsi farà sempre piùcon temperature in aumento. Nelsarà ormai l’anticiclone a dominare la scena, conine temperature in ulteriore aumento, tanto che il caldo si farà piuttosto intenso per essere la fine di agosto.