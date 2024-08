Meloni indica Fitto Commissario Ue Tajani | L’opposizione lo appoggi come Berlusconi fece con Gentiloni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) La presidente del Consiglio Giorgiaconferma nel corso del Consiglio dei ministri in corso, che presenterà la candidatura di Raffaeleper la prossima Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen. “La nostra scelta ricade su una persona che ha una grandissima esperienza e che ha saputo governare le deleghe che gli sono state affidate in questo governo con ottimi risultati: il Ministro Raffaele” ha affermatonel corso dell’incontro dell’Esecutivo secondo fonti di palazzo Chigi.nel corso della riunione ha aggiunto che oggi stesso comunicherà a von der Leyen il nome di“e chiedo a tutti di rivolgere un applauso e un grande in bocca al lupo a Raffaele, che avrà davanti un compito estremamente complesso e allo stesso entusiasmante”.