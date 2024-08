Mancavano atti per decidere Alma parla chi ha votato no

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ancora pochi giorni e i destini dell’Juventus e del Fano Calcio s’incroceranno. Il 2 settembre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Comitato regionale marchigiano (si sfidano il presidente Panichi e il suo vice Malascorta, ndr), il giorno dopo il Tribunale territoriale della Figc si pronuncerà sul ricorso della Jesina avverso l’iscrizione dell’in Eccellenza. Dopodiché si dovràcosa fare del “casus“-Jesina e in che categoria inserire il Fano Calcio. Certo è che, per essere arrivati a questo punto e a pochi giorni dall’inizio dei campionati, la questione – le due vicende appaiono legate – sembra essere stata trattata in modo “pilatesco“ e superficiale.