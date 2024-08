LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Bocciardo Boggioni Beggiato Cristiani Raimondi e Menciotti tutti in finale Ora la staffetta mista

Leggi tutta la notizia su oasport

11.35 Gli Stati Uniti intanto hanno vinto la prima batteria, col crono di 2:23.01. Secondo il Brasile, che è arrivato a 11 centesimi dagli americani. Tempo di 2:23.12. 11.32 L'Italia nuoterà con Vincenzo Boni, Arianna Talamona, Antonio Fantin e Monica. 11.29 Stanno per partire le batterie dellaa stile libero 4×50. Il totale delle classificazioni dei nuotatori coinvolti non dovrà essere superiore ai 20 punti. 11.26 Si sono concluse le batteria dei 100 metri rana S8 al femminile. La più veloce è stata la spagnola Anastasiya Dmytriv Dmytriv col tempo di 1:22.91. 11.21 Ora le batterie dei 100 metri rana S8 al femminile. Non ci sono atlete italiane al via. 11.17 Federico Morlacchi, dopo il compimento della seconda batteria, è matematicamente fuori dalladei 100 metri rana S8 al maschile.