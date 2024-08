Italia Spalletti richiama Tonali in Nazionale Prima chiamata per Kean Brescianini e Okoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’torna in campo per gli impegni di Nations League dopo due mesi dalla disfatta all’Europeo contro la Svizzera. Gli Azzurri sfideranno Francia e Israele in trasferta, rispettivamente venerdì 6 settembre al Parco dei Principi di Parigi e lunedì 9 settembre alla Bozsik Arena di Budapest (campo neutro per il conflitto in cui è coinvolto Israele). I convocati diper, difensore del Leicester. Era già stato convocato per alcuni stage nel 2022. Per lavolta a Coverciano ci sarà anche, centrocampista dell’Atalanta. Ritornadopo la squalifica per scommesse. Ritornavolta chelo convoca. L’attaccante spera di ritrovare più continuità con la Fiorentina. Non ci sarà Barella che si sottoporrà ad un intervento al naso. Domenica il raduno a Coverciano, dove gli Azzurri lavoreranno fino a giovedì.