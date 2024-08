Il Pnrr ai raggi X Provincia e Gdf alleate A caccia di illeciti tra i progetti finanziati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Quasi 1.500 interventi da realizzare indi Lecco per un valore di 365 milioni di euro. Sono i 1.500con i fondi del, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui soldi interessano a molti, amministratori e imprenditori onesti, la maggior parte, come a disonesti, disposti a carte false per aggiudicarsi le commesse, specie in un territorio dove storicamente il confine tra affari puliti e malaffari gestiti da boss e loro prestanome si è dimostrato a volte molto labile, come dimostrato anche dalla ventina di interdittive antimafia dell’ultimo anno e mezzo .