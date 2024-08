Harley Davidson e le altre aziende americane che dicono addio all’inclusione a tutti i costi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 30 agosto 2024) Se non è un’inversione a U poco ci manca.ha deciso di non proseguire con la DEI policy, l’insieme di strategie di Diversity, Equality and Inclusion avviate negli ultimi anni. Per la storica azienda motociclistica di Milwaukee è tempo di dedicarsi esclusivamente alle due ruote. Ma non si tratta dell’unico big del mondo industriale e tecnologico ad aver preso questa decisione: anche Nike, Amazon, Meta e Google hanno optato per ridurre i programmi di inclusione “a”, mentre Jack Daniel’s ha fatto dietrofront per evitare il boicottaggio del suo marchio.