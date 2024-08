Governo oggi vertice poi Cdm Meloni | Avanti uniti su sentiero programma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) (Adnkronos) – Palazzo Chigi, ore 10 am. Mancano poche ore aldi maggioranza tra i leader del centrodestra, quando Giorgiatornerà a riunire i suoi due vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini, nonché il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Un appuntamento atteso, di cui si vociferava ancor prima della pausa estiva ma poi slittato alla ripresa dei lavori. Dopo un’estate in cui non sono mancate frizioni e fendenti, soprattutto sulla rotta Fdi-Lega. Chi è vicino alla premier, però, mostra un certo disincanto: “Le polemiche agostane danno un po’ di sale e brio ad ogni estate, un po’ come le hit, sarebbe un errore attribuirgli troppo valore”.