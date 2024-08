Fiori d’arancio per Davide Casati tra i vigneti della ‘sua’ Scanzorosciate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 30 agosto 2024)per: il consigliere regionale dem convolerà a nozze oggi (venerdì 30 agosto) con la fidanzata Francesca Alborghetti. La cerimonia civile si svolgerà alle 16,30 tra idi, nella Tenuta Serradesca, e sarà celebrata dal nuovo sindaco del Comune Paolo Colonna. Il politico bergamasco ha optato per un matrimonio sobrio riservato ad un’ottantina di invitati tra parenti stretti, amici intimi e alcuni colleghi di lavoro. Poca politica presente: alla cerimonia parteciperanno solo gli ex assessori delle due giunte diguidate dacome sindaco e 4-5 politici di spicco del Pd bergamasco. La sposa del consigliere dem è originaria del quartiere di Boccaleonecittà di Bergamo. Il viaggio di nozze è in programma nei primi giorni di settembre.