Fiori bianchi sulla bara del piccolo Tobi Gavin | dolore e commozione al funerale del bimbo annegato nel canale

(Di venerdì 30 agosto 2024) Spinetoli (Ascoli), 30 agosto 2024 –, unabianca e un rito congiunto hanno contraddistinto ildel. La piccola comunità di San Pio X si è fermata, oggi pomeriggio alle 15, per dare l’ultimo saluto aldi origine nigeriana, affogato nelirriguo domenica sera, nelle campagne dell’omonima frazione. La comunità di Spinetoli e quella nigeriana si sono strette in unsordo, intorno ai due genitori il papà Ezekieg e la mamma Ese piegati da un strazio difficile da sopportare. Don Giorgio del Vecchio ha sottolineato cheè stato accolto da un abbraccio ancora più grande di quello amorevole dei genitori. "In questo momento sembra che tutto sia finito – ha detto il sacerdote -, ma non è così".