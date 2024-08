F1 GP Italia Vasseur | Bisogna lavorare sui dettagli se vogliamo migliorare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Venerdì di prove libere intenso al Gran Premio d’. A Monza, le Ferrari e gli altri top team, si sono lottati con grande equilibrio le prime posizioni in classifica. Escludendo il problema del graining, dovuto anche al nuovo asfalto che sfoggia il circuito lombardo, sono stati due turni positivi per la Rossa: “Non dobbiamo trarre conclusioni dopo questa prima giornata di prove libere. Nel complesso, è andata abbastanza bene per noi. Siamo concentrati sul nostro lavoro, abbiamo un programma per i due giorni e ci atterremo a esso. Ma finora, tutto bene“, esordisce il team principal Ferrari, Fredericha poi sottolineato quanto siano importanti iin questo sport per progredire nelle prestazioni nel corso di una stagione: “In questa F1 iancor più che in passato fanno una grande differenza.