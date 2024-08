Caso Verzeniinquirenti cercano movente

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 30 agosto 2024) 10.30 Il 31enne fermato con l'accusa di avere ucciso Sharon Verzeni è stato rintracciato e fermato dai carabinieri in una casa nel Bergamasco. Secondo gli investigatori, avrebbe ucciso la 33enne senza un apparente motivo. Il 31enne ha altri precedenti per per aggressione, non legati a questioni di criminalità o spaccio. La bici dell'uomo è quella ripresa dalle telecamere nella via e nei mnuti del delitto. Nei giorni scorsi vani gli appelli a presentarsi, oggi la svolta.