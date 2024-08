Boscaiolo semi decapitato in val Pusteria | non è omicidio Resta l’ipotesi della sfida con la motosega

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Val(Bolzano), 30 agosto 2024 – È morto in seguito a un tragico incidente Aaron Engl, ildi 24 anni, trovato il 18 agostosu un prato sopra Terento, in val. Dopo giorni di indagini e il vaglio di ogni possibile pista, gli inquirenti hanno messo la parola fine al giallo. A far escluderedell’, l’assenza di tracce biologiche riconducibili ad altre persone sulla. In una nota la Procurarepubblica presso il tribunale di Bolzano precisa che le indagini sull’esatta dinamica dell’accaduto proseguono. Si attendono gli esiti degli accertamenti del Ris di Parma sulle tracce di sangue trovate sul fuoristrada Mitsubishi Pajerovittima, parcheggiato nei pressi del luogo dove è stato trovato il corpo.